به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در رقابت‌های لیگ ریتمیک ژیمناستیک نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های کشور که به میزبانی تهران و در سالن ژیمناستیک برادران شهید آذرپی مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد، دختران اصفهانی با مربیگری فاطمه رضایی و محدثه کریمی در رده‌های مختلف انفرادی خوش درخشیدند.

در این رقابت‌ها زینب هاشمی نشان نقره وسیله کلاب و مقام پنجم قهرمان قهرمانان، درین مسعودی نیا نشان برنز وسیله توپ، آتنا داداشیان نشان برنز وسیله حلقه، رزا رضایی مقام چهارم وسیله طناب، زهرا کامران نشان ششم وسیله طناب و ملینا بابایی نشان ششم بدون وسیله از باشگاه تخصصی شهر ژیمناستیک اصفهان را کسب کردند.

همچنین از باشگاه تخصصی تکنیک برتر نجف آباد نیز نیلیا حری نشان برنز وسیله کلاب، گندم حاجی عرب مقام پنجم وسیله توپ، السا حاجی صادقیان مقام پنجم وسیله توپ، سامینا رحیمی مقام پنجم وسیله طناب، فاطمه زهرا باقری مقام ششم وسیله حلقه و هلنا ذوالفقاری مقام ششم وسیله روبان را به دست آورد ند.

ترنم پناهی نیز از باشگاه اسکندری درچه، مقام پنجم وسیله طناب، بهار جعفری مقام ششم وسیله کلاب و پرنیا پناهی مقام ششم وسیله حلقه را کسب کردند.

در این رقابت‌ها نگین مساح به عنوان سرپرست فنی و داور و محدثه کریمی به عنوان داور از اصفهان حضور داشتند.