رییس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آتش سوزی صبح امروز در پاساژ آلومینیوم، بر ضرورت تخریب و نوسازی این ساختمان تأکید کرد و گفت: ایجاد حداقل امکانات ایمنی می‌تواند از بروز بحران‌های بزرگ جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران ، رئیس شورای شهر نیز امروز (یکشنبه) در نشست شورای شهر درباره آخرین وضعیت تراموا گفت: شورا هیچ نظری رسمی درباره تراموا نداده و هیچ گزارشی به شورا نیامده است.

وی افزود: گزارشات که بیاید آن را بررسی می‌کنیم و همچنین باید برویم و از نزدیک بازدید کنیم.