به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی حمیدی با اشاره به اینکه در استان قم ۱۵ هزار هکتار باغ پسته وجود دارد، گفت: از این مقدار ۱۰ هزار هکتار از باغات استان بارور هستند که از نظر سطح زیر کشت استان قم در رتبه نهم کشور قرار دارد.

وی افزود: امسال ۱۰۰۰ هکتار از باغات پسته زیر پوشش روش های نوین آبیاری قرار می گیرد که می تواند نقش مهمی در افزایش محصول داشته باشد.

معاون بهبود اولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قم گفت: در زمینه فرآوری پسته ۳۵ واحد فرآوری فعال است که امسال فرآوری ۹ هزار تن پسته قابل برداشت را انجام می دهند.

حمیدی ادامه داد: برای افزایش عملکرد در واحد بحث اصلاح نژاد پسته، آزمون آب و خاک در دستور کار قرار دارد.

وی در مورد برتری آبیاری های نوین نسبت به روش های سنتی آبیاری در باغات گفت: با آبیاری نوین تا ۹۵ درصد راندمان آبیاری افزایش می یابد و در کنار آن در بر ابر تنش های دمایی و گرمای بیش از حد هم درختان را حفظ می کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان قم بیان کرد: تولید یک هکتار پسته از نظر اقتصادی با کشت ۵۰ هکتار گندم است که پسته اهمیت اقتصادی و اقلیمی بالایی برای قم دارد.

حمیدی ادامه داد: در استان قم باید یه سمت گیاهان کم آب بر و سازگار با اقلیم قم حرکت کرد و کشت این محصول می تواند ارزش بالایی برای استان ایجاد نماید.

وی گفت: راندمان آبیاری در باغات پسته در روش سنتی با ۱۵ هزار متر مکعب در هکتار ۳۰ درصد اما در روش نوین با مصرف ۷ تا ۸ هزار متر مکعب راندمان آبیاری ۹۵ درصد است.