به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به آخرین وضعیت زمینهای طرح جوانی جمعیت گفت: حدود ۱۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند.
جواد لنجابی افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ نفر تعیین تکلیف شدند و به آنها زمین یا واحد مسکونی داده شد.
او با اشاره به اینکه سامانه فعال است و متقاضیان میتوانند ثبت نام کنند، گفت: برای تامین زمین در شهرستانهای استان به جز اراک مشکلی وجود ندارد و امیدواریم این موضوع به زودی برطرف شود.
دبیر شبکه ایران یاران جوان استان گفت: این شبکه با ۱۱ کمیته ابلاغی و ۲ کمیته فراخور استان آغاز به کار کرد و جوانان داوطلب در فضای مجازی ثبتنام کردند.
سعید رحیمیان افزود: کمیتهها شامل آی تی، فناوری اطلاعات، معیشت، اسکان و مشاوره است که در کمیته مشاوره بناست کارگاههایی در زمینه جوانی جمعیت، فرزندآوری، آموزشهای پیش از ازدواج و پس از ازدواج برگزار شود.
سریال رویای ریحانه با موضوع فرزندآوری و حمایت از خانوادهها هرشب حوالی ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.