مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نشستی با کارشناسان بخش اکتشاف بر ضرورت تغییر رویکرد به سمت آینده‌پژوهی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فعالیت‌های اکتشافی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تورج زارع با اشاره به اهمیت عناصر نادر خاکی که در دهه‌های آینده محور توسعه اقتصادی و فناوری جهان خواهند بود، افزود: ایران باید در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته و برنامه‌ریزی دقیقی برای بهره‌برداری پایدار از این منابع داشته باشد.

در این نشست، گزارشی از عملکرد پنج ماهه نخست سال ارائه شد که شامل بیش از ۵۳ هزار متر عملیات حفاری مغزه‌گیری، ۶۵ هزار نقطه برداشت ژئوفیزیک و ۴۶ هزار نمونه‌برداری در طرحهای مختلف بود. همچنین چالش‌ها و موانع ساختاری و فنی فرآیند‌های معدنی کشور مطرح شد.

مدیرعامل شرکت تاکید کرد: برای پاسخ به نیاز‌های صنعت معدنکاری و تولید کشور، به‌ویژه درحوزه فولاد، باید رویکردی مبتنی بر کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین اکتشافیدر دستور کارقرار گیرد. این تغییر رویکرد می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت داده‌های اکتشافی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش خطر سرمایه‌گذاری در بخش معدن شود.

وی آینده‌پژوهی را یکی از الزامات راهبردی بخش اکتشاف دانست و اظهار داشت: عناصر نادر خاکی طی ۴۰ تا ۵۰ سال آینده شالوده بسیاری از پیشرفت‌های فناوری و اقتصادی جهان خواهند بود و برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه می‌تواند موقعیت ایران را در نقشه جهانی معدنکاری ارتقا دهد. در غیر این صورت، کشور در دهه‌های آینده از رقابت جهانی عقب خواهد ماند.

در پایان، مدیرعامل بر علمی، بهره‌ور و آینده نگر بودن رویکرد اکتشاف تاکید کرد و افزود: با جدیت و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان در آینده علاوه بر تامین مواد اولیه صنایع داخلی، جایگاه ایران در بازار‌های جهانی را ارتقا بخشید.