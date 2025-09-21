به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کرمی در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از آسیب‌های جدی و مخرب در مسیر توسعه اقتصادی کشور قاچاق است که راه حل اساسی و مؤثرآن، پیشگیری است.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تعامل و هماهنگی کامل، مصوبات این کمیسیون را عملیاتی کنند تا زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مقابله با قاچاق فراهم شود.

کرمی همچنین با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، نقش رسانه‌ها و مشارکت مردمی را در ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش اثربخشی اقدامات مقابله‌ای برجسته دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای، فرصت‌های بیشتری برای برخورد قاطع و مؤثر با پدیده قاچاق فراهم شود.