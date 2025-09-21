معاون گردشگری کشور گفت: ما نقشه راه داریم و با اتکا به ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری زیارت، سلامت و میراث فرهنگی، توسعه پایدار گردشگری ایران را با رویکردی راهبردی دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، انوشیروان محسنی‌بندپی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته گردشگری، با تأکید بر اینکه ایران هیچ محدودیتی برای پذیرش گردشگران خارجی ندارد، گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه تهدیدی بزرگ‌تر از دوران جنگ ۱۲ روزه نیست.

وی افزود : در دوران جنگ ۱۲ روزه، نقشه راه داشتیم و اکنون نیز با تکیه بر مزیت‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری ایران، برنامه‌های راهبردی خود را پیگیری می‌کنیم. گردشگری زیارت و گردشگری سلامت دو مزیت مهم و فعال کشور هستند که حتی در ماه‌های خرداد و تیر نیز در جریان بوده‌اند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به جایگاه بی‌همتای ایران در حوزه میراث تاریخی و فرهنگی گفت: ایران از نظر ظرفیت‌های تمدنی در جهان بی‌نظیر است. این پشتوانه ارزشمند به ما امید می‌دهد و ما را در مسیر توسعه گردشگری مصمم‌تر می‌کند. نقش ما مسئولانه است و ما موضوعات را با رویکردی راهبردی و آینده‌نگرانه دنبال می‌کنیم.

محسنی بندپی با تأکید بر آمادگی ایران برای لغو روادید با کشور‌های متقاضی افزود : هیچ محدودیتی برای لغو روادید نداریم و تاکنون ۳۳ کشور متقاضی این همکاری بوده‌اند. همچنین مذاکرات برای برقراری پرواز‌های مستقیم نیز در حال انجام است که می‌تواند مسیر‌های جدیدی را برای توسعه گردشگری باز کند.

وی در تبیین برنامه‌های هفته گردشگری گفت : شعار امسال سازمان جهانی گردشگری "گردشگری و تحول پایدار" است. توسعه پایدار یعنی رشد همه‌جانبه. ما باید فرهنگ سفر مسئولانه را ترویج کنیم؛ سفری که هم به حفظ محیط زیست متعهد باشد و هم به مراقبت از سیاره‌مان. در همین راستا توسعه گردشگری سبز به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به رشد آمار گردشگران افزود: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی وارد ایران شدند، در حالی که سال قبل این عدد ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود. با این حال، در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به فروردین سال گذشته، شاهد رشد ۴۸.۵ درصدی گردشگران ورودی بوده‌ایم که نشان‌دهنده پویایی بازار گردشگری ایران است.

وی گفت : اگرچه با آغاز جنگ تحمیلی اخیر، ورود گردشگران اروپایی کاهش یافته است، اما جریان گردشگری ایران متوقف نشده است و همچنان بیش از سه و نیم میلیون گردشگر از عراق و جمع زیادی از کشور‌های منطقه مانند عمان، تاجیکستان، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان به ایران سفر می‌کنند. هدف‌گذاری ما در آینده نزدیک، رساندن گردشگران ایرانی و عراقی به پنج میلیون نفر است.

محسنی بندپی با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها گفت: تهران تنها شش هتل پنج‌ستاره دارد، در حالیکه استانبول ۵۰۰ و دبی بیش از ۶۰۰ هتل دارند. به همین دلیل، در قانون برنامه توسعه ساخت سالانه ۱۰۰ هتل پیش‌بینی شده است. همچنین منابعی همچون وام صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی و اوراق قرضه برای حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه «رونق گردشگری به امنیت و دیپلماسی بین‌المللی گره خورده است»، افزود: در شرایط تحریم، حضور ایران در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های بین‌المللی افزایش یافته و وزارت میراث‌فرهنگی با تأمین هزینه‌های غرفه‌ها، امکان حضور فعال بخش خصوصی در معرفی ظرفیت‌های ایران را فراهم کرده است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به استراتژی توسعه گردشگری ایران گفت : برنامه جامع ما برای توسعه گردشگری پس از جنگ در قالب ۱۴ محور مشخص طراحی شده است. تمرکز ما تنها بر اروپا نیست، بلکه ارتباط مؤثر با همه کشور‌هایی که علاقه‌مند به بازدید از ظرفیت‌های ایران هستند، در دستور کار قرار دارد. لغو روادید حتی به‌صورت یک‌جانبه و ایجاد خطوط هوایی مستقیم بخشی از این راهبرد است که آینده روشنی را برای صنعت گردشگری ایران رقم خواهد زد.

همچنین در حاشیه برگزاری نشست خبری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با حضور اصحاب رسانه، پوستر هفته گردشگری به صورت رسمی رونمایی شد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هنگام رونمایی از این پوستر، اصحاب رسانه و خبرنگاران را بازوی رسانه‌ای و تبلیغاتی گردشگری کشور دانست که همراهی و حضور آنها در برنامه‌ها و رویداد‌های معاونت گردشگری و نیز نقد‌های سازنده آنان، می‌تواند باعث رونق و توسعه هرچه بیشتر گردشگری کشور شود.

سازمان گردشگری ملل متحد «گردشگری و تحول پایدار» را به‌عنوان شعار امسال روز جهانی گردشگری انتخاب کرده است.

هفته گردشگری از ۵ الی ۱۱ مهرماه با برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه و رویداد متنوع در ایران برگزار می‌شود.