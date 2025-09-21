پخش زنده
رئیس شورای علمای پاکستان اعلام کرد که توافق دفاعی اخیر میان پاکستان و عربستان نقشه «اسرائیل بزرگ» را نقش بر آب کرده و بهزودی چند کشور دیگر نیز دولت فلسطین آزاد را به رسمیت خواهند شناخت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ «علامه طاهر اشرفی» رئیس شورای علمای پاکستان طی یک نشست خبری که همزمان با روز جهانی صلح برگزار شد، گفت: پیمان استراتژیک اسلامآباد و ریاض تضمین کننده صلح در منطقه خواهد بود و بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی در تماس نزدیک با دولت پاکستان هستند.
وی افزود: نخستین دستاورد این معاهده این است که طرح «اسرائیل بزرگ» فروپاشیده است.
به گفته او پس از قطر جهان اسلام اکنون بهسمت تصمیم گیری مستقل حرکت میکند و امروز چند کشور اعلام خواهند کرد که فلسطین آزاد را بهعنوان یک کشور مستقل به رسمیت میشناسند.
رئیس شورای علمای پاکستان با اشاره به بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: او که بارها از پاکستان نام برده بود، پس از توافق دفاعی اخیر سکوت کرده است.
وی در پایان تصریح کرد: پاکستان از نظر نظامی قدرتمند است، ارتش آن در نبردهای گذشته دشمنان را شکست داده و امروز همچون دیواری مستحکم در برابر تروریسم ایستاده است.