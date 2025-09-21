قرار است دانش آموزان از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم محیط مثبت یادگیری را درک نموده و تعامل خوبی با معلم داشته باشند.

کار گروهی دانش آموزان، اولیا و معلمان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در مراسم جشن جوانه‌ها، آغاز سال تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه هفتم گفت: شروع سال تحصیلی جدید یکی از روز‌های مهم و سرنوشت ساز برای کشورمان است که علاوه بر مهرورزی، علم‌ورزی و تعهد، یادگرفتن کار گروهی و توکل آغاز می‌شود.

جمالیان افزود: کمبود سرانه آموزشی در استان و اراک وجود دارد که جزو استان‌های محروم در این زمینه هستیم؛ بنابراین امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: سرانه فضای آموزشی خیلی خوب نیست و جزو استان‌های میانی و سطح پایین کشور هستیم که باید توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مجلس پیگیری شود.

پیرحسینلو افزود: امر ورزش امر به معروف است بنابراین باید بودجه‌های آموزش و پرورش در این حوزه ویژه در نظر گرفته شود.

او گفت: اولیای دانش آموزان باید در کنار کادر مدرسه قرار بگیرند و دانش آموزان در نگهداری فضای مدرسه کوشا باشند و در کنار معلمان قرار بگیرند.

پیرحسینلو افزود: امسال مهری متفاوت در نظر گرفته شده و قرار است دانش آموزان از پایه اول ابتدایی تا پایه دوازدهم محیط مثبت یادگیری را درک کنند و تعامل خوبی با معلم داشته باشند.

او با اشاره به اینکه فضای پژوهش باید در مدرسه گسترش یابد، گفت: فضای آموزش باید با پژوهش آمیخته شود و اولیای دانش آموزان در تربیت دانش آموزان و اداره‌ی امور مدرسه باید با کادر مدرسه همکاری کنند.