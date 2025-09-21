پخش زنده
رئیس اتحادیه ناشران کودک و نوجوان گفت: کتاب، به عنوان محصولی فرهنگی که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد، اولین کالایی است که از سبد خانوادهها حذف میشود و متأسفانه آخرین کالایی است که دوباره به آن بازمی گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فتحالله فروغی دهکردی، رئیس اتحادیه ناشران کودک و نوجوان در نشست با ناشران استان آذربایجان غربی، اهداف اصلی این اتحادیه را کمک به رشد و ترقی نویسندگان و ناشران این حوزه دانست و گفت: حال حوزه کتابخوانی خوب نیست و کتاب یک محصول فرهنگی است که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد و اولین کالایی است که از سبد خانوادهها حذف میشود و آخرین کالا هم که وارد سبد خانواده میشود، کتاب است.
وی نداشتن آموزش را بزرگترین مشکل حوزه نشر دانست و بیان کرد: مهمترین مولفه این حوزه، داشتن آموزشهای متناسب با فعالیت است و ماهیت آموزش، یادگیری است.
فروغی دهکردی بیان کرد: وجود کتابخانههای کلاسی راه نجاتی برای کودکان و نوجوانانی است که با فضای مجازی درگیر هستند. وی همچنین بر لزوم کار کارشناسی در ارگانهای مربوطه و پرهیز از سلیقهای عمل کردن در حوزه نشر و کتاب تاکید کرد.
رئیس اتحادیه ناشران کودک و نوجوان کشور با اشاره به حمایتهای دولتی که باید وارد حوزه فرهنگ شوند، افزود: باید با استفاده از توان و همافزایی خودمان کار نشر کودک و نوجوان را جلو ببریم.
فروغی دهکردی گفت: نکته مهم دیگر، ویژگیهای کتاب کودک است و نباید تنها به عنوان یک رسانه مکتوب به آن توجه شود و این کتاب باید در صورتهای مختلف مثل انیمیشن و کارتون و حتی لوازم التحریر وارد زندگی انسانها شود و محصولات باید چندوجهی باشند.
وی در ادامه به چالش فضای مجازی اشاره کرد و گفت: کشورهایی هستند که با توسعه فضای مجازی، کتاب فیزیکی هنوز جایگاه خودش را حفظ کرده است.
فروغی دهکردی همچنین بیان کرد: نوشتن در حوزه کودک نسبت به بزرگسال سخت است و نویسنده حوزه کودک و نوجوان باید ابعاد مختلف رشد کودک را بشناسد و کودکان امروز روح پرسشگر دارند و نویسنده باید این موارد را درک کنند.
رئیس اتحادیه ناشران کودک و نوجوان کشور بر اهمیت ویراستاری و تصویرگری در حوزه کتاب نیز تاکید کرد و گفت: ویراستاری و تصویرگری هم در حوزه کتاب مهم بوده که باید اهمیت داد.
جعفر جعفری، رئیس اتحادیه کتابفروشان استان آذربایجانغربی نیز با انتقاد از وضعیت موجود گفت: کتاب کنار لوازم التحریر فروخته میشود و خانوادهها فقط درگیر تامین غذای جسم فرزندان خود هستند و غذای روح را فراموش کردند.
رئیس اتحادیه کتابفروشان استان آذربایجان غربی افزود: همچنین فضای مجازی، یکی دیگر از عواملی است که موجب شده که کتابخوانی کمرنگ شود و محتوای فضای مجازی هم باید صحتسنجی شود و بدون تحقیق نمیتوان از مطالب بهرهبرداری کرد.
رسول بابازاده، رئیس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانغربی نیز بر لزوم برگزاری جلسات برای بررسی و طرح مشکلات و تبادل تجربیات در حوزه کودک و نوجوان تاکید کرد و خواستار کمک به توسعه نشر، مخصوصا حوزه کودک و نوجوان شد.