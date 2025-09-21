پخش زنده
سخنگوی دولت از برگزاری جشن ملی به پاس دستاوردهای ارزشمند نخبگان علمی و ورزشی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در توییتی نوشت: «در جلسه امروز هیئت دولت، به دستور رئیسجمهور مقرر شد جشن ملی بهپاس دستاوردهای ارزشمند نخبگان علمی و ورزشی کشور برگزار شود. این جشن فرصتی برای شادمانی مردم و تجلی غرور ملی ایرانیان است.»
مهاجرانی درباره جزئیات دیگر این جشن هم نوشته است: «وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد، علوم، ورزش، آموزشوپرورش، صداوسیما، استانداریها و شهرداریها مأمور شدهاند تا با همکاری یکدیگر، زمینه حضور گسترده مردم در سراسر کشور را فراهم کنند.»