به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در توییتی نوشت: «در جلسه امروز هیئت دولت، به دستور رئیس‌جمهور مقرر شد جشن ملی به‌پاس دستاوردهای ارزشمند نخبگان علمی و ورزشی کشور برگزار شود. ‏این جشن فرصتی برای شادمانی مردم و تجلی غرور ملی ایرانیان است.»

‏مهاجرانی درباره جزئیات دیگر این جشن هم نوشته است: «وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد، علوم، ورزش، آموزش‌وپرورش، صداوسیما، استانداری‌ها و شهرداری‌ها مأمور شده‌اند تا با همکاری یکدیگر، زمینه حضور گسترده مردم در سراسر کشور را فراهم کنند.»