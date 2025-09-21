به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله پنجم اردوی انتخابی تیم فوتبال نوجوانان ایران از اول مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

برهمین اساس احمدی، سرمربی تیم نوجوانان ۲۷ بازیکن را برای این مرحله از اردوی انتخابی دعوت کرد.

اسامی آنها به شرح زیر است:

یوسف مکتایی (فولاد خوزستان) حسن زندانی (فولاد هرمزگان) امیرعلی حاجتی (سپیدرود رشت) امیرعلی میرزازاده (پدیده ساری) ابولفضل یزدانی (پاسارگاد نور) مهیار اسلامی (شهروند نور) ایلیا صیادنورد، ماهان بهشتی و ابوالفضل ضیایی (ملوان انزلی) امیرعباس پایانی، امیر رضا آذری و کیارش نعیم‌آبادی (فولاد مشهد) ایلمان رنجبر، احسان نوریان و حسین پهلوان (مهدیه تبریز) طا‌ها انجمنی، یوسف واحدان، سینا بابایی، آرمان حسین‌زاده و علی اصغر هادی (تراکتور) شایان اسکندری (خلیج فارس شیراز) سینا خاوری (رابیا مشهد) امید اسلامی (پرسپولیس جنوب یاسوج) ارشیا زارعی و علیرضا عباسی (کاوه شهرکرد) ابوالفضل ناصری (ارغوان ایلام) عرفان بیگی (آبی‌پوشان گرمسار)