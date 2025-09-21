پخش زنده
امروز: -
فصل تخمگذاری لاک پشتهای دریایی در سواحل ماسهای در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما الهام آبتین سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در این باره گفت: فعالیتهای حفاظتی قابل توجهی نظیر تهیه برنامه پایش، گشت میدانی شبانه به طور همزمان در سواحل ماسهای، ثبت اطلاعات تخمگذاری، بیومتری، مراقبت از تخمها و لانهها و رهاسازی نوزادان لاک پشت توسط کارشناسان محیط زیست دریایی با مشارکت جوامع محلی با هدف حفاظت از تخمهای لاک پشتان تا رسیدن به مرحله نوزاد آوری در طول فصل تخمگذاری در سواحل چابهار انجام میشود.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: لاک پشتهای دریایی با ایجاد تعادل در هرم غذایی نقش مهمی در سلامت زیست بومهای دریایی و افزایش نرخ بازگشت شیلاتی و پایداری فعالیتهای صید و صیادی ایفا میکنند.