معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما باید همزمان که به دانش‌آموزان در مورد مخاطرات محیط‌زیست تذکر می‌دهیم نقش آنها را در حل این مخاطرات به آنها آموزش دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین رویداد علمی و آموزشی کتاب "انسان و محیط زیست" در سالن شهدای محیط زیست با اشاره به اوج بحران‌های زیست‌محیطی و ناپایداری سرزمین بیان داشت: اعتقاد داریم آموزش محیط زیست باید به‌صورت رسمی و غیررسمی از سنین و پایه‌های پایین در مدارس و در خانواده دنبال شود.

وی افزود: درس انسان و محیط زیست موضوع تازه‌ای نیست؛ این آموزه‌ها در فرهنگ و ادبیات ما ریشه داشته است، اما، چون به آنها گوش نسپردیم، روزگار درسی سخت به ما داد و امروز آب، خاک و هوا را نیز از دست داده‌ایم. با این حال خوشبختانه نسل امروز فرهیخته‌تر از ماست و نگاه جامع‌تری به طبیعت دارد.

کیادلیری ادامه داد: سرچشمه همه توانایی‌های بشر در دانایی و دانش اوست. انسانی که آگاه باشد، می‌تواند راه‌های تازه‌ای برای حل مشکلات زندگی بیابد. قدرت و سرمایه ماندگار نیستند؛ ثروت حقیقی همان دانشی است که می‌آموزیم. جامعه‌ای که به علم بها دهد، آینده‌ای روشن خواهد داشت، چرا که قدرت، استقلال و عزت‌نفس ما وابسته به دانش نسل آینده است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: علم تنها زمانی ارزشمند است که از ظاهر به باطن و از کتاب به عمل درآید؛ وگرنه باری سنگین بر دوش انسان‌ها خواهد شد. گاه علم پرواز می‌بخشد، اما گاهی نیز می‌تواند ما را به خاک بسپارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر آموزش بر پایه مهارت‌آموزی، حل مسئله، کار عملی و مشارکتی نباشد، روحیه مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان ایجاد نخواهد شد؛ مسئله‌ای که کشورهایی، چون ژاپن به‌طور جدی بر آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.