با ورود سامانه جدید بارشی از شمال‌غرب و همزمان کاهش دما در بخش‌های شمالی استان، برخی مناطق روستایی و ارتفاعات آذربایجان غربی امروز شاهد بارش برف بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: کاهش محسوس و هشت درجه‌ای دما که در استان از روز شنبه آغاز شده بود، ادامه دارد و بارش‌های رگباری در منطقه نیز همچنان گزارش شده است.

یاسر اشتاد افزود: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی با آغاز فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان غربی نقاط شمالی و مرکز استان شاهد بارش هستند.

وی با بیان اینکه طی امروز و فردا کاهش دمای استان ادامه می‌یابد اظهار کرد:شهرستان‌های شمالی آذربایجان غربی در شبانه روز گذشته شاهد بارندگی بودند.

اشتاد با اشاره اینکه در شبانه روز گذشته شهرستان تکاب با دمای مثبت چهار درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و شهرستان پیرانشهر بادمای مثبت ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین شهر استان بود، افزود: روند دما از روز سه‌شنبه فزاینده خواهد بود.

براساس گزارش‌های دریافتی از شهر‌های مختلف شمال استان بارندگی‌ها همچنان ادامه دارد و رصد فضای مجازی بیانگر بارش برف در ارتفاعات چالدران است.

کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد به علت نبود ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی در ارتفاعات امکان ارائه گزارش رسمی از میزان برف در ارتفاعات چالدران وجود ندارد.