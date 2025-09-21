به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آنسوی شهر قم، جایی هست که قصه‌ تغییر و بازگشت به زندگی را به تصویر می‌کشد؛ اردوگاه کرامت، پناهگاهی که با همت و عشق سپاه پاسداران به وجود آمده است.

جایی که معتادان متجاهر، افرادی که روزگاری در خیابان‌های شهر گم شده بودند، اینجا گرد هم جمع می‌شوند تا دوباره زندگی را آغاز کنند.

در اردوگاه کرامت هر قدم، گامی به سوی رهایی است. از لحظه‌ای که این عزیزان به اردوگاه منتقل می‌شوند، درمان و ترک اعتیاد آغاز می‌شود؛ اما این فقط یک شروع است. بعد از پاک شدن جسم و روح، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با علاقه و استعداد هر فرد، پلی است برای بازسازی هویت و برگشتن به جامعه.

کارگاه‌های اردوگاه، میدان فعالیت و تلاش است؛ جایی که این عزیزان نه فقط مهارتی می‌آموزند، بلکه به خودباوری می‌رسند و در کارخانه‌های شهر قم، با اتوبوس منتقل می‌شوند تا شغل و حرفه‌ای حقیقی پیدا کنند. امروز بسیاری از مددجویان این اردوگاه، صاحب حرفه و شغل شده‌اند، به خود و خانواده‌شان بازگشته‌اند و مورد پذیرش جامعه قرار گرفته‌اند.

اما در پس این موفقیت‌ها، سایه‌ای از دغدغه نیز وجود داردکه مهدی بابایی مدیر. اردوگاه کرامت می گوید اینجا هیچ بودجه دولتی ندارد و هزینه‌های آن بر اساس قانون باید بودجه استانداری و شهرداری تأمین شود اما متأسفانه تاکنون شهرداری به وظیفه خود عمل نکرده و اردوگاه با مشکلات مالی جدی رو به روست؛ مشکلاتی که می‌تواند شعله امید را در دل این عزیزان خاموش کند.

این اردوگاه، نماد کرامت و زندگی دوباره است؛ جایی که بیش از۷۰۰ نفر درحال درمان وآموزش هستند و البته با حمایت همه‌جانبه می‌توان به هزاران زندگی روشنایی بخشید.