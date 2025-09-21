پخش زنده

با استفاده از ظرفیت ۶۷ کارگروه تخصصی بسیج، اجرای طرحهای مختلف در دست اقدام استان شتاب میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی، استاندار ایلام در این نشست گفت: کارگروههای اندیشه ورز بسیج با پژوهشهای علمی به دنبال رفع مشکلات و چالشهای استان هستند که باید از حاصل این تلاشها بهره گرفت.
سردار حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان هم در این نشست با اشاره به کار علمی اندیشه ورزان بسیج گفت: هدف از اجرای این طرحهای علمی از سوی کارگروههای مختلف بسیج، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات استان است.