\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u06cc\u06a9 \u0633\u0641\u0631 \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0628\u0627 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u062e\u0627\u0646\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0633\u0631\u0634\u062a \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\n