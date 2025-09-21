پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از تخصیص زمین به دو هزار و ۶۰ خانواده زنجانی در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از تخصیص زمین به دو هزار و ۶۰ خانواده زنجانی در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: از این تعداد، یک هزار و ۶۰۰ متقاضی در کوی «ارم» و ۴۶۰ متقاضی در کوی «ثمین سه» زمین دریافت خواهند کرد.
شاهین فر افزود: اولویتبندی متقاضیان با حضور دستگاههای نظارتی و مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان انجام شده است و هماکنون هر دو سایت در مرحله آمادهسازی قرار دارند.
وی اضافه کرد: پس از تکمیل زیرساختها توسط شرکتهای خدماترسان، واگذاری زمین بهصورت گروههای دو نفره انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان اظهار داشت: متولی اجرای کوی «ثمین سه» بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان است و تمامی اطلاعرسانیها تنها از طریق پیامک انجام خواهد شد، بنابراین نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست.
شاهین فر، با تأکید بر معیارهای اولویتبندی متقاضیان، افزود: خانوارهایی که در حال حاضر مالک مسکن نیستند و تاکنون از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن استفاده نکردهاند، در اولویت نخست قرار دارند و همچنین خانوادههای دارای فرزندان چندقلو و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمره اولویتهای اصلی واگذاری محسوب میشوند.
وی خاطرنشان کرد: زمان ثبتنام، تعداد فرزندان و دهک درآمدی متقاضیان نیز در اولویتهای بعدی لحاظ و گروهبندی نهایی متقاضیان از طریق پیامک اطلاعرسانی میشود.