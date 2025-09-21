سال تحصیلی جدید در خراسان جنوبی در حالی آغاز می‌شود که مسئولان استان از تأمین کامل نیروی انسانی و تجهیزات آموزشی خبر دادند و اعلام کردند هیچ مشکلی در بازگشایی مدارس وجود ندارد.

، استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اولیا ضلع اصلی آموزش و پرورش هستند، گفت: تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان تا نیمه مهرماه ضروری است تا از ظرفیت خانواده‌ها در پیشبرد تعلیم و تربیت استفاده شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی استاندار در جلسه شورای آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اولیا ضلع اصلی آموزش و پرورش هستند، گفت: تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان تا نیمه مهرماه ضروری است تا از ظرفیت خانواده‌ها در پیشبرد تعلیم و تربیت استفاده شود.

هاشمی افزود: امسال تعداد مدارس افزایش یافته و در تأمین معلم مشکلی وجود ندارد‌.

وی همچنین توزیع بسته‌های نوشت‌افزار باکیفیت از سوی کمیته امداد را اقدامی ارزشمند دانست و خواستار ورود سمن‌ها برای حمایت از دانش‌آموزانی شد که ممکن است از قلم افتاده باشند.

استاندار درخصوص اعتبارات بودجه ۱۴۰۴ نیز گفت : آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی مکلف به تأمین وسیله نقلیه برای مناطقی هستند که دانش‌آموزان مشکل رفت‌وآمد دارند، چرا که نباید اجازه دهیم هیچ دانش‌آموزی از تحصیل باز بماند.

هاشمی از ظرفیت اعتبارات دهیاری‌ها برای رفع این مشکل سخن گفت.

وی بر لزوم گسترش عدالت آموزشی در روستاها و مناطق دورافتاده تأکید کرد و گفت: توجه به نماز، فعالیت‌های پرورشی و مقابله با تهاجم فرهنگی و تبلیغات دشمن باید در دستور کار مربیان پرورشی در مدارس باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز گفت: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز انجام شده و با جذب نیروهای جدید هیچ کمبودی در مدارس نداریم.

مرتضوی از توزیع تجهیزات آموزشی در سه مرحله شامل ابزار هوشمندسازی، کمک‌آموزشی و ورزشی خبر داد و افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس، راویان جنگ تحمیلی به مدت ۱۲ روز در مدارس حضور خواهند داشت.

وی همچنین از صداوسیمای استان به دلیل پوشش برنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع قدردانی کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز گفت: رسانه تمام‌قد در کنار آموزش و پرورش است و ستادی برای پوشش رسانه ای بازگشایی مدارس تشکیل شده و ویژه‌برنامه‌های متعددی در روزهای اخیر پخش شده است.

آینه دار افزود: پویش‌های مهرماه و خاطرات مدرسه در بخش‌های مختلف صداوسیما و فضای مجازی دنبال می‌شود و این اقدامات علاوه بر فرهنگ‌سازی، زمینه کمک مردم به دانش‌آموزان نیازمند را فراهم کرده است.

وی گفت: تولید برنامه‌هایی برای ترویج خرید نوشت‌افزار ایرانی ـ اسلامی، حضور دانش‌آموزان و معلمان در برنامه‌های رسانه‌ای، پوشش فعالیت گروه‌های جهادی و پخش زنگ نماز مدارس به مدت یک هفته در مهرماه از دیگر اقدامات رسانه استانی است.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی همچنین گفت: از ۲۶ شهریور تاکنون، روزانه گزارش‌های خبری در این خصوص پخش و به روی آنتن رفته و برنامه‌های استان از شبکه‌های سراسری نیز انعکاس یافته که مورد تقدیر قرار گرفته است.