به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و بانوان در سالن امور تربیتی شهرستان شوش برگزار شد.

دکتر ناصر سودانی، نماینده سابق مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در سخنانی ضمن تبیین ابعاد دفاع مقدس و ایستادگی حماسی مردم خوزستان از جمله مردم شوش، یاد و خاطره شهدای این شهرستان به ویژه شهیده معصومه کرباسی و بانوان شهیده شوش را گرامی داشت.