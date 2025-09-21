به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ روابط عمومی ارتش پاکستان (آی‌اس‌پی‌آر) اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی این کشور براساس اطلاعات دقیق، عملیاتی را در بخش «کلاچی» در شهر دیرا اسماعیل‌خان علیه تروریست‌های وابسته به «تحریک طالبان» انجام دادند.

در این عملیات هفت نفر از جمله سه تبعه افغان و دو بمب‌گذار انتحاری به هلاکت رسیدند.

در این بیانیه آمده است: پاکستان از دولت موقت افغانستان انتظار دارد مسئولیت‌های خود را ایفا کرده و اجازه ندهد از خاک آن کشور علیه پاکستان فعالیت‌های تروریستی صورت گیرد.

به گفته ارتش پاکستان عملیات پاکسازی و جست‌و‌جو در منطقه همچنان ادامه دارد تا بقایای عناصر تحت حمایت خارجی نیز شناسایی شوند.

در همین حال «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان با تمجید از عملکرد نیرو‌های امنیتی، عملیات موفق در کلاچی را ستود و اظهار داشت: نیرو‌های امنیتی بار دیگر توطئه‌های شوم تروریست‌ها در خیبرپختونخوا را ناکام گذاشتند.

گفتنی است امروز همچنین در یک عملیات جداگانه در شهر «لکی مروت» نیرو‌های امنیتی دو تروریست را از پای درآورده و دو نفر دیگر را بازداشت کردند.