رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:۳۵ بهورز و مراقب نمونه و فعال عرصه سلامت روستایی در این شهرستان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،میر موسی میری نژاد در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه مراغه گفت:در این شهرستان ۱۰۲ بهورز به ۹۳ هزار نفر از جمعیت روستایی خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند.



وی افزود: بهورزان، دیدبانان و پیشگامان خط مقدم سلامت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار شهرستان مراغه هستند.

وی هدف از برگزاری آیین تجلیل را بالا بردن انگیزه کاری بهورزان به پاس زحمات ارزشمند آنان در حوزه سلامت بیان کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: افزایش سطح سلامت در ۱۷۲ روستای مراغه مرهون تلاش‌های بهورزان است.

وی با تاکید بر اهمیت فعالیت بهورزان در مناطق روستایی ارتقای شاخص‌های بهداشتی با رعایت کیفیت کار و ارائه خدمات شایسته به مردم را از وظایف خطیر بهورزان دانست.

در پایان این مراسم از بهورز نمونه کشوری، استانی و شهرستانی تجلیل شد.