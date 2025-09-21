پخش زنده
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس ویژه برنامه مختلفی برای پاسداشت رشادتهای فرزندان این مرز وبوم در سیستان وبلوچستان درنظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، بیش از ۵۰۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس در سیستان وبلوچستان در نظرگرفته شده است.
هشت سال دفاع مقدس نمونهای ازمقاومت ملت ایران در برابردشمنی بود که از سوی همه کشورهای ابرقدرت تزریق سلاح ومهمات میشد، اما حضور نسلهاواقشارمختلف در کنارهم دشمنان ایران اسلامی را به زانو درآورد.
دردفاع مقدس ۱۲ روزه نیز ایران اسلامی یکباردیگر با اتحاد وهمبستگی جهان را به حیرت آورد.