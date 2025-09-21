فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز: ۲۳ عنوان برنامه کلی و ۱۲۹ ریزبرنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح پایگاه‌ها، مساجد و محلات شهرستان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ جواد دشت‌آبادی در نشست خبری اصحاب رسانه به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: بیش از ۲۵ برنامه شاخص همچون اکران فیلم‌های دفاع مقدس، نمایشگاه عملیات کربلای ۵، رزمایش محلات اسلامی، مسابقات گروه‌های سرود، همایش سفیران مهر، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری آیین آبروی محله ویژه شهید کوروش در نظر گرفته شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس به تعبیر مقام معظم رهبری یک گنجینه ارزشمند است که امروز نیز با بهره‌گیری از درس‌ها و تجربیات آن، جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل به عنوان کشوری مقتدر و مستقل شناخته می‌شود.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی افزود: دشمنان تصور می‌کردند ایران در موضع ضعف قرار دارد، اما با همان مولفه‌های پیروزی‌آفرین دوران دفاع مقدس یعنی وحدت، رهبری و حضور مردم، ملت ایران سربلند از این نبرد بیرون آمد.

دشت آبادی با بیان اینکه پاسداشت هفته دفاع مقدس وظیفه‌ای ملی و انقلابی است، تصریح کرد: در شهرستان مهریز همچون سراسر کشور برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده که شامل نشست‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، مسابقات و یادواره‌های شهداست.

وی افزود: شعار محوری امسال ما فاتحان قله‌ایم است که برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب بوده و نشان می‌دهد ملت ایران مسیر رسیدن به قله‌های افتخار را با اقتدار طی می‌کند.

فرمانده سپاه مهریز تأکید کرد که هدف اصلی اجرای این برنامه‌ها انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های جدید و تقویت وحدت و همبستگی ملی است.