به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، این پرواز‌ها از این پس به صورت ۱۲ پرواز در هفته و در روز‌های یکشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه توسط هواپیمای کلاس برتر MD-۸۷ با ظرفیت ۲۵ نفر انجام می‌شود.

در این مراسم که با استقبال ویژه همراه بود، مسئولان استانی و کشوری بر اهمیت این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی، بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان و مسافران جزیره بوموسی، افزایش کیفیت سفر‌های هوایی و ارتقای سطح دسترسی به جزایر جنوبی کشور تأکید کردند.

هواپیمایی اطلس که در سال‌های اخیر با افزایش خدمات‌رسانی و توسعه زیر ساخت‌های پروازی خود در مسیر رشد قرار گرفته است، علاوه بر خدمات مسافری، آمادگی دارد با استفاده از ناوگان کارگو به‌ویژه هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ با ظرفیت حمل ۱۶ تن بار، در جهت پشتیبانی از صادرات محصولات شیلاتی و دریایی استان هرمزگان نقش‌آفرینی کند.

این موضوع می‌تواند تأثیر چشمگیری در رونق اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی منطقه داشته باشد.

راه‌اندازی این پروازها، نه‌تنها موجب تسهیل رفت‌وآمد و ارتقای رفاه اجتماعی ساکنان جزیره بوموسی خواهد شد، بلکه زمینه‌ای برای رشد گردشگری، افزایش تعاملات تجاری، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه فرصت‌های اشتغال نیز فراهم می‌آورد. کارشناسان حوزه حمل‌ونقل هوایی بر این باورند که این اقدام اطلس، نقشی کلیدی در ایجاد تعادل در توسعه مناطق مرزی و جزایر جنوبی کشور ایفا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: ازسرگیری پرواز‌های حج عمره از فرودگاه بین‌المللی بندرعباس

مسیر بندرعباس – بوموسی، به‌عنوان یکی از پرواز‌های راهبردی در جنوب کشور، می‌تواند بستر تازه‌ای برای تقویت جایگاه هرمزگان به‌عنوان دروازه صادراتی ایران و ارتقای نقش جزایر در معادلات اقتصادی و گردشگری ایفا نماید. هواپیمایی اطلس با تاکید بر تداوم این رویکرد، اعلام کرده است که برنامه‌ریزی برای توسعه مقاصد پروازی دیگر در جنوب کشور نیز در دستور کار قرار دارد.