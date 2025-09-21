به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سحر امامی در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس و در جمع مردم ولایت مدار سوسنگرد افزود: در دوران جنگ تحمیلی مرزنشینان کشورمان در مناطق مرزی ماندند و با پایداری و ایستادگی از مرز‌های کشورمان در برابر دشمنان دفاع کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سوسنگرد تاکید کرد: همگان از این مقاومت و استواری شما مردم مرزنشین افتخار می‌کنند و مردم شجاع سوسنگرد در دفاع مقدس ۱۲ روزه شجاعانه و با غیرت از میهن اسلامی دفاع کردند و دفاع از غزه و مردم مظلوم این سرزمین را فریاد زدند.

سرهنگ عبیداوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دشت آزادگان در این مراسم نیز گفت: نقش زنان ما در طول هشت سال دفاع مقدس در کنار مردان شأن بی بدیل بود و همین نسل ادامه یافت تا به زنان جسور و شجاعی، چون سحر امامی‌ها رسید که اینگونه با اقتدار در برابر دشمنان ایستادند.