این افتخارآفرینی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورد و نام ایران را به عنوان آقای کشتی جهان تثبیت کرد.

در شب پرشور قهرمانی، یکی از خانه‌های قزوین حال و هوای سالن فینال مسابقات جهانی کشتی را به خود گرفت، جایی که جمعی از علاقه‌مندان به کشتی به همراه خانواده‌هایشان، پیروزی غرورآفرین دلاورمردان ایرانی را جشن گرفتند.