جشن قهرمانی کشتی در خانه رفقای کشتی دوست
در شب پرشور قهرمانی، یکی از خانههای قزوین حال و هوای سالن فینال مسابقات جهانی کشتی را به خود گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با اقتدار کامل، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کردند و بار دیگر نشان دادند که ایران، مهد پهلوانی و افتخار است.
این افتخارآفرینی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورد و نام ایران را به عنوان آقای کشتی جهان تثبیت کرد.
جایی که جمعی از علاقهمندان به کشتی به همراه خانوادههایشان، پیروزی غرورآفرین دلاورمردان ایرانی را جشن گرفتند.