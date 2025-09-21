پخش زنده
امروز: -
آییننامه فروش اینترنتی دارو هنوز نهایی نشده، اما فروش آنلاین اقلام سلامتمحور غیر دارویی فقط توسط داروخانههای مجاز مجاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، افشین شیوا، سرپرست نظارت و ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، از آمادهسازی آییننامه فروش اینترنتی دارو توسط سازمان غذا و دارو خبر داد.
دکتر شیوا گفت: فروش اینترنتی دارو به دو بخش دارو و اقلام سلامتمحور غیر دارویی تقسیم میشود. آییننامه فروش اینترنتی دارو در حال تدوین است و پس از ابلاغ، با نظارت سازمان غذا و دارو اجرایی خواهد شد. همچنین فروش اقلام سلامتمحور غیر دارویی شامل مکملهای تغذیهای، فرآوردههای آرایشی بهداشتی، گیاهان دارویی فرآوری شده و ملزومات مصرفی پزشکی از سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوزهای مربوطه توسط داروخانهها مجاز است.
وی اهداف فروش اینترنتی را تسهیل دسترسی بیماران به دارو، صرفهجویی در زمان، افزایش قدرت انتخاب و امکان مقایسه محصولات، افزایش فروش و کاهش هزینههای عملیاتی عنوان کرد.
سرپرست نظارت و ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: مجوز فروش اینترنتی تنها به داروخانههای متقاضی با توجه به امتیازات ارزشیابی سالانه و سابقه عملکرد داده میشود و نظارت بر فرایند فروش تا تحویل کالا بر عهده معاونتهای غذا و دارو و نهادهای نظارتی مانند پلیس فتا و تعزیرات حکومتی است.
دکتر شیوا همچنین تاکید کرد که سفارش کالاهای سلامتمحور غیر دارویی باید از طریق سایتهای معتبر متصل به داروخانههای دارای مجوز انجام شود تا صحت کالا توسط داروساز داروخانه تضمین گردد و فرایند ارسال کالا نیز با ناوگان استاندارد و مطابق اصول بهینه توزیع صورت گیرد. مسئولیت عرضه این اقلام بر عهده موسس و مسئول فنی داروخانهها است.