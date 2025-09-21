به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز سوم مسابقات بدمینتون آسیای میانه ۲۰۲۵ به میزبانی تاشکند با صعود ملی‌پوشان ایران به دیدار نهایی همراه شد.

بخش پسران؛

دونفره:

امیررضا حریف و امیرمحمد مردانه (۲۱-۱۲ / ۲۱-۱۲) برابر ازبکستان، امیرعلی محمدپور و امیرعلی احمدلو (۲۱-۱۲ / ۲۱-۸) برابر قزاقستان، علی حیاتی و امیرحسین حسنی (۲۳-۲۱ / ۲۱-۱۶) برابر ازبکستان به برتری رسیدند و به فینال راه یافتند.

انفرادی:

امیررضا حریف، امیرمحمد مردانه، امیرعلی احمدلو، امیرعلی محمدپور، علی حیاتی و امیرحسین حسنی با پیروزی برابر نمایندگان قزاقستان و تاجیکستان، همگی به مرحله نهایی صعود کردند.

بخش بانوان؛

دونفره:

زهرا رباطی و مبینا ندایی در رده زیر ۲۳ سال، مبینا سالاری و سپیده صادقی، آیسان زارعی و مهدیه هوشمند با شکست حریفان ازبکستانی و قزاقستانی به مرحله نهایی رسیدند.

انفرادی:

ملی‌پوشان دختر ایران شامل آیسان زارعی، مهدیه هوشمند، مبینا سالاری، زهرا رباطی و مبینا ندایی با عملکردی درخشان، موفق به شکست حریفان خود شدند و همگی به دیدار نهایی راه یافتند.

هدایت تیم ملی بانوان در این رقابت‌ها بر عهده ثریا آقایی است و تیم ملی پسران نیز با هدایت حسن متقی به میدان رفته است.