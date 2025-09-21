به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده مراکز آموزش فرماندهی انتظامی کشور در مراسم پایان دوره آموزشی سربازان پایه خدمتی مرداد ماه در مرکز شهید ادیبی فراجا مرزن آباد گفت: در این دو ماه یک رزم مقدماتی و در زمینه فرهنگی نیز در حوزه‌های اعتقادی، بصیرتی و دینی برنامه‌های بسیار خوبی است که به سربازان آموزش داده می‌شود.

سردار حسن هوشیار افزود: در زمینه مهارت آموزی سربازان نیز با بهره گیری از کارگاه‌های موجود اقدام به استعدادیابی می‌شود که با طی دوره، گواهینامه فنی و حرفه‌ای برای آنها صادر می‌شود تا بتوانند در طول خدمت سربازی یا پایان خدمت شاغل شوند و درآمد داشته باشند.

فرمانده مراکز آموزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در زمینه مهارت آموزی سربازان نیز با بهره گیری از کارگاه‌های موجود اقدام به استعدادیابی می‌شود که با طی دوره، گواهینامه فنی و حرفه‌ای برای آنها صادر می‌شود تا بتوانند در طول خدمت سربازی یا پایان خدمت شاغل شوند و درآمد داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه سربازان متأهل برای خدمت سربازی هیچ نگرانی نداشته باشند، تصریح کرد: تسهیلات خیلی خوبی برای سربازان متأهل در نظر گرفته شده است که در میزان مرخصی تأثیرات مثبتی دارد و همچنین در صورت داشتن فرزند از مزایای کسر خدمت برخوردار می‌شوند.

سردار هوشیار ببان داشت: همچنین حسب دستور مقام معظم رهبری، مشمولان و سربازان عزیز پس از طی دوره آموزشی، در تقسیم و اعزام به محل خدمت جدید حوزه سکونت همسرشان در نظر گرفته می‌شود.

فرمانده مرکز آموزش فراجا شهید ادیبی مرزن آباد هم گفت: امروز زحمات همکاران ما در این مرکز آموزشی به منصه ظهور رسید.

سرهنگ سعید کریمی گفت: خدمت سربازی، خدمت مقدسی است و هر کسی خدمت سربازی را انجام داده است در کلیه امور رندگی، کار و تحصیل موفق بوده است.

وی تصریح کرد: امروز شش گروهان موفق به پایان دوره اموزشی رسیدند و درجه خود را دریافت کردند.

فرمانده مرکز آموزش فراجا شهید ادیبی مرزن آباد ببان داشت: هر دوره به همین تعداد تحت آموزش‌های این مرکز در زمینه تربیتی، انتظامی و نظامی قرار می‌گیرند و در کنار آن مهارت‌های شغلی نیز در کارگاه‌های مختلف آموزش داده می‌شود که برای اشتغال آنها بسیار مفید است.