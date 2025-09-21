در آستانه ماه مهر، ۱۵۰۰ بسته اقلام کمک آموزشی به دانش آموزان فیروزه اهدا می شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش فیروزه در مراسم آغاز توزیع این بسته‌ های کمک آموزشی گفت: در پویش همدلی برای کمک به دانش آموزان کم برخوردار، به همت مرکز نیکوکاری فرهنگیان این شهرستان ۱۵۰۰ بسته لوازم کمک آموزشی برای دانش آموزان کم برخوردار تهیه شد.

جعفر گرمابی افزود: برای تهیه این اقلام آموزشی شامل: دفتر، مداد رنگی، مداد، خودکار و پاک کن در مجموع حدود ۲۰۰ میلیون تومان با مشارکت خیران هزینه شده است.

وی ادامه داد: این بسته‌ های کمک آموزشی طبق برنامه زمان بندی به مدیران مدارس تحویل می‌ شود.