به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سومین جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست رضایی سرپرست فرمانداری ماکو و با حضور فرمانده سپاه و فرمانده نیروی انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان ماکو، با محوریت هماهنگی در برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار شد و بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت نسبت به سال‌های گذشته تأکید گردید.

رضا رضایی سرپرست فرمانداری ماکو در این جلسه ضمن یادآوری ارزش‌های ماندگار دفاع مقدس، بر لزوم تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این هفته تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی، ایثار و مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز دشمن بعثی است، خاطرنشان ساخت: برگزاری پرشکوه‌تر برنامه‌های این هفته در قیاس با سال‌های گذشته، وظیفه‌ای همگانی و فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های امروز و آینده است.

رضایی همچنین بر مشارکت فعال همه دستگاه‌ها، نهاد‌های فرهنگی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردمی در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرده و آن را مصداقی روشن از پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.



هفته دفاع مقدس همه‌ساله از سی‌ویکم شهریورماه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته، برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی، هنری و اجتماعی در سراسر کشور برگزار می‌گردد. این هفته یادآور آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال ۱۳۵۹ و رشادت‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است