در آستانه بازگشایی مدارس، به همت خیرین نیکاندیش و کمیته امداد امام خمینی (ره) ماکو، ۹۷۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند و تحت پوشش این نهاد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این بستهها که شامل اقلام ضروری تحصیلی است، با ارزش کلی ده میلیارد ریال تهیه و در آیینی با حضور رضایی سرپرست فرمانداری ماکو، رئیس کمیته امداد این شهرستان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
رضا رضایی در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین در حمایت از آیندهسازان کشور، بر اهمیت تقویت روحیه همبستگی اجتماعی در حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: «توزیع این بستهها نشاندهنده عزم جمعی برای کاهش دغدغههای آموزشی خانوادههای کمبرخوردار است.»
کمیته امداد امام خمینی (ره) همهساله در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، طرحهای حمایتی گوناگونی برای دانشآموزان نیازمند اجرا میکند که توزیع بستههای لوازمالتحریر از جمله برنامههای مستمر این نهاد به شمار میرود.