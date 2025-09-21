پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استفاده از لوازم التحریر ایرانی اسلامی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر مطالبه جدی کارشناسان فرهنگی، دانش آموزان و همچنین اولیای آنها محسوب میشود.
لوازم التحریر به عنوان یکی از ابزارهای مهم انتقال فرهنگ محسوب میشود.
استفاده از طرحهای ایرانی اسلامی به جای استفاده از طرحهای غربی و خارجی میتواند تاثیر مستقیم فرهنگی و روانی بر روی دانش آموزان ایجاد کند.
سعید فرامرزیانی کارشناس حوزه ارتباطات در گفتوگو با خبرگزاری صدا وسیما با تاکید بر این که کشورهای غربی با طرحهای قهرمانان پوشالی و ساختگی خود سعی در انتقال فرهنگ خود به دانش آموزان ما دارند گفت: این در حالی است که ایران زمین مهد مفاخر ملی و اسلامی است و استفاده از طرح این مفاخر میتواند در الگو گیری دانش آموزان در این زمینه نیز موثر واقع شود.
در بررسی میدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بر این موضوع تاکید شد که دانش آموزان آذربایجان غربی از خرید لوازم التحریر که بر روی آنها تصاویر شهدا و مفاخر ایران وجود دارد استقبال میکنند.
استفاده از نوشت افزار ایرانی اسلامی علاوه بر تقویت فرهنگ ایرانی-اسلامی باعث تقویت تولیدِ داخلی میشود موضوعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.