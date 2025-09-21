مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲ مصدوم واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در محور فارسان به شهرکرد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در محور فارسان به شهرکرد تنگ پردنجان دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به محل اعزام شد.

طاهری گفت: نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه و تثبیت خودرو، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام داده و آنان را به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.