به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان گفت: تلاش همکاران و متخصصان معاونت فنی صدا و سیمای خوزستان و همکاری اداره کل فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی طرح پوشش تلویزیون HD در پنج شهرستان خوزستان به بهره برداری رسید.

داریوش دبیقی با اشاره به اینکه این طرح با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال اجرا شده است، ادامه داد: از این پس شهروندان شهرستان‌های ایذه، باغملک، دزپارت، لالی و اندیکا می‌توانند شبکه‌های تلویزیونی دیجیتال را با کیفیت HD دریافت کنند.

پیش از این شهروندان در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی و کارون تحت پوشش شبکه‌های اچ دی تلویزیون قرار گرفتند.