با اقدام بهموقع مأموران یگان حفاظت محیط زیست چالدران، از سرایت آتشسوزی مراتع اطراف به اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت آذریار گفت: پایش میدانی مأموران یگان حفاظت موجب شد تا آتش قبل از رسیدن به این اثر ارزشمند مهار شود.
وی افزود: مناطق حساس محیط زیست همچون منشورهای بازالتی نیازمند مراقبت ویژه هستند تا از تهدیدات و آسیبهای غیرقابل جبران مصون بمانند.
آذریار هشدار داد: حتی یک آتشسوزی کوچک میتواند خسارتهای بزرگی به طبیعت وارد کند؛ از اینرو از طبیعتگردان و شهروندان دوستدار محیط زیست درخواست میشود از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت ضرورت، پس از خروج از منطقه حتماً از خاموش شدن کامل آن اطمینان یابند.