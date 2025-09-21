به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فهیمه قمری افزود: کارشناسان آزمایشگاه و پایش این اداره از تمامی ایستگاه‌های تعیین‌شده در رودخانه‌های زولا و دریک نمونه‌برداری انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: نمونه‌های برداشت‌شده پس از انجام آنالیز‌های تخصصی، بر اساس شاخص کیفیت آب ایران رتبه‌بندی می‌شوند.

قمری تصریح کرد: در مواردی که نتایج آنالیز‌ها نشان‌دهنده مشکلات زیست‌محیطی باشد، برنامه‌های کنترلی برای کاهش آلودگی تدوین و اقدامات لازم جهت پیگیری و رفع مشکلات در دستور کار قرار می‌گیرد.