رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از انجام پایش کیفی آب رودخانههای زولا و دریک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فهیمه قمری افزود: کارشناسان آزمایشگاه و پایش این اداره از تمامی ایستگاههای تعیینشده در رودخانههای زولا و دریک نمونهبرداری انجام دادهاند.
وی ادامه داد: نمونههای برداشتشده پس از انجام آنالیزهای تخصصی، بر اساس شاخص کیفیت آب ایران رتبهبندی میشوند.
قمری تصریح کرد: در مواردی که نتایج آنالیزها نشاندهنده مشکلات زیستمحیطی باشد، برنامههای کنترلی برای کاهش آلودگی تدوین و اقدامات لازم جهت پیگیری و رفع مشکلات در دستور کار قرار میگیرد.