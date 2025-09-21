مراسم جشن جوانه ها و آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه هفتم در مدارس فیروزه، بردسکن، رخ و کدکن برگزار شد.

برگزاری جشن جوانه ها در مدارس فیروزه، بردسکن، رخ و کدکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم گفت: امسال ۷۰۰ دانش آموز در پایه هفتم مدارس متوسطه اول شهرستان فیروزه مشغول به تحصیل می شوند.

جعفر گرمابی یادآور شد: امسال ۸ هزار و ۶۰۰ دانش آموز در ۱۲۰ آموزشگاه سطح شهرستان مشغول به تحصیل می‌شوند.

سخنرانی، اجرای سرود دانش آموزی، معرفی معلمان و تجلیل از دانش آموزان ورودی پایه هفتم از برنامه های این مراسم بود.

جشن جوانه ها با حضور پرشور دانش‌ آموزان پایه هفتم در مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان بردسکن برگزار شد.

حبیب الله حاجی‌ زاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت دوره اول متوسطه، بیان کرد: این دوران، مرحله‌ ای کلیدی در رشد علمی و شخصیتی دانش‌ آموزان است و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این گذار برای آن‌ ها تسهیل شود.

در پایان مراسم، دانش آموزان ضمن گرفتن کتاب های درسی خود از زیر قرآن عبور کردند و در کلاس های درس خود حاضر شدند.

این جشن در دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه صمیمی بردسکن برگزار شد.





همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جشن جوانه‌ ها صبح امروز در مدارس بخش رخ برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش جلگه رخ گفت: مراسم جشن جوانه‌ها برای دانش آموزان کلاس هفتمی در مقطع متوسطه اول، با حضور بیش از ۴۷۲ دانش آموز این منطقه برگزار شد.

سالاری با بیان اینکه در منطقه جلگه رخ به هیچ وجه مدارس دو شیفته وجود ندارد، افزود: «هدف ما آموزش همراه با کیفیت است»

وی اظهار داشت: یکی از بهترین و ماندگارترین روزهای زندگی هر انسان، روز ورود به مدرسه است. این روز نه‌ تنها برای دانش‌ آموزان بلکه برای خانواده‌ های آنان نیز تجربه‌ ای خاطره‌ انگیز و فراموش‌ نشدنی محسوب می‌ شود.

جشن جوانه‌ ها با شور و نشاط چشمگیر، صبح امروز در مدارس مقطع متوسطه اول منطقه کدکن برگزار شد.

این مراسم به صورت نمادین در محل دبیرستان شبانه روزی دخترانه حضرت فاطمه (س) شهر کدکن و با حضور مسئولان محلی، دبیران و دانش آموزان برگزار شد.