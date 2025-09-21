دیدار تیم‌های استقلال و پیکان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین روز رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب (۳۰ شهریور) از ساعت ۱۸:۰۰ تیم‌های استقلال و پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

تیم فوتبال استقلال در این دیدار فرصت تصاحب صدر جدول را از دست داد. آبی‌ها حالا با ۵ امتیاز در رده هشتم قرار گرفتند. پیکان نیز همچنان به روند شکست‌ناپذیری خود ادامه می‌دهد و با ۶ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

استقلال ۲ - پیکان ۲

گلزنان: کسری طاهری (۲۳ و ۴۸) برای پیکان، یاسر آسانی (۷+۴۵) و (۸۰) برای استقلال

ترکیب تیم فوتبال استقلال:

حبیب فرعباسی، ابوالفضل جلالی (۶۸ - حسین گودرزی)، روزبه چشمی، عارف آقاسی (۵۰ - محمدرضا آزادی)، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی (۶۸ - امیرمحمد رزاقی‌نیا) و داکنز نازون (۶۸ - سعید سحرخیزان)

ترکیب تیم فوتبال پیکان:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری (۴۶ - محمدعلی فرامرزی)، فرید امیری، افشین صادقی (۳۰ - منصور باقری)، فراز امامعلی (۸۴ - امید فهمی)، محسن آذرباد (۸۴ - عرفان جمشیدی) و کسری طاهری