برنامه‌های هفته دفاع مقدس با هدف تبیین فلسفه و چرایی دفاع مقدس برای نسل جوان و نوجوان طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه حضرت روح الله استان مرکزی در تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: امسال، برنامه‌های متنوعی در پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر استان برگزار خواهد شد.

سردار عمومهدی افزود: این برنامه‌ها به منظور تبیین فلسفه و چرایی دفاع مقدس برای نسل جوان و نوجوانان کشور طراحی شده است:

۱. عطر افشانی و گل‌بارانی قبور شهدا

در تاریخ سوم مهرماه، ۸۴ گلزار شهید در سراسر استان با حضور مردم و مسئولین عطرافشانی و گل‌آرایی خواهد شد.

۲. همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی

در این هفته، ۲۶ برنامه پیاده‌روی در مراکز شهرستان‌ها و شهر‌های بزرگ استان برگزار خواهد شد.

۳. شب شعر و روایتگری

در ۱۴ نقطه از استان، شب شعر‌هایی با موضوع دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

۴. برگزاری اردو‌های جهادی

۴۵ گروه جهادی در هفته دفاع مقدس به مناطق محروم اعزام خواهند شد.

۵. نواختن زنگ مقاومت و پیروزی

به مناسبت آغاز سال تحصیلی، زنگ مقاومت و پیروزی در مدارس سراسر استان نواخته خواهد شد.

۶. یادواره‌های شهدا

۷. تولید محتوا و نشر در فضای مجازی

شصت مورد برنامه‌های فرهنگی و هنری در فضای مجازی به منظور انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان طراحی شده است.

۸. برگزاری نمایشگاه‌های عکس و پوستر

بیست و پنج نمایشگاه در سراسر استان به منظور تبیین دفاع مقدس و یادآوری فداکاری‌های شهدا برگزار خواهد شد.