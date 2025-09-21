پخش زنده
زیباسازی مدارس، اجرای طرح مهر و شور خرید نوشتافزار، مهاباد را برای میزبانی از ۴۷ هزار دانشآموز آماده کرده است تا سال تحصیلی پرنشاطی آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آموزش و پرورش شهرستان مهاباد با انجام اقدامات گسترده، مدارس و کلاسهای درس را برای شروع سال تحصیلی جدید آماده و شادابسازی کرده است.
رنگآمیزی کلاسها، نقاشی دیوارها و زیباسازی فضاهای آموزشی از جمله فعالیتهایی است که به منظور ایجاد فضایی شاد و انگیزشی برای دانشآموزان انجام شده است.
همزمان با این اقدامات، بازار نوشتافزار، کیف و کفش در مهاباد رونق ویژهای دارد و دانشآموزان با شور و شوق فراوان در حال تهیه ملزومات تحصیلی خود هستند. بسیاری از خانوادهها با آمادگی کامل منتظر بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید هستند.
اجرای طرح مهر، برگزاری جشنهای دانشآموزی و سایر برنامههای فرهنگی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش مهاباد برای آغاز سال تحصیلی است. براساس آمار، حدود ۴۷ هزار دانشآموز در مهرماه سال جاری در ۳۶۸ مدرسه شهرستان مهاباد مشغول به تحصیل خواهند شد.