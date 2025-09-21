قدرت و مهارت بی‌چون و چرای کبدی ایران بار دیگر در عرصه بین‌المللی درخشید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فدراسیون کبدی عراق، برای ارتقای سطح کیفی سوپر لیگ کشور خود، با ارسال دعوت‌نامه‌ای رسمی به فدراسیون کبدی ایران، از ۲۰ بازیکن و ۴ داور بین‌المللی کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها دعوت کرد.

این اقدام پس از درخشش موفق ۲۰ لژیونر ایرانی در لیگ ستارگان جهان (پرو کبدی) هند صورت گرفت و نشان‌دهنده اعتبار و جایگاه رفیع کبدی ایران در جهان است. بسیاری از کشور‌ها برای بالا بردن سطح رقابت‌های داخلی خود، از ظرفیت و تجربیات ملی‌پوشان ایران استفاده می‌کنند.

تیم ملی کبدی ایران، به عنوان یکی از قدرت‌های جهان، این بار با حضور بازیکنان و داوران خود در سوپر لیگ عراق، یک افتخار بین‌المللی دیگر برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد.