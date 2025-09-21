به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در روز‌های پایانی تابستان، مردم استان مرکزی با حضور در مکان‌های گردشگری و طبیعی شهرستان شازند، دورهمی‌های خانوادگی پرشوری را رقم زدند.

شب‌های پایانی تابستان در شازند، حال و هوایی شاد و صمیمانه دارد.

بسیاری از خانواده‌ها ترجیح دادند برای مدتی از فضای مجازی فاصله بگیرند و در کنار یکدیگر اوقات خوشی را سپری کنند.

این شب‌ها برای مردم آرامشی دلپذیر است؛ آرامشی پیش از آغاز روز‌های پرهیاهوی مدارس که فرصتی برای بهره‌مندی بیشتر از آخرین روز‌های تابستان فراهم می‌کند.

در این جمع‌ها، بعضی خانواده‌ها با دست زدن و خواندن ترانه‌ها شادی می‌آفرینند و عده‌ای دیگر با بازی والیبال و فوتبال، نشاط بیشتری به دورهمی‌ها می‌بخشند.

به گفته شهروندان، این شب‌نشینی‌ها خاطره‌ای شیرین از همدلی و صمیمیت خانوادگی است، یادگاری که تابستان شازند را به فصلی پر از خنده و آرامش بدل کرده است.