همایش چهره‌های ماندگار تنکابن با حضور فعالان فرهنگی و هنری برگزار و طی آن از ۹ استاد برجسته این شهرستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۹ استاد پیشکسوت فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان تنکابن در همایش «چهره‌های ماندگار» که در مجتمع امام خمینی(ره) این شهرستان برگزار شد، مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این همایش، محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر اینکه فرهنگ و هنر ماندگارترین میراث بشری است، گفت: باید تا زمانی که این بزرگان در قید حیات هستند قدردان زحماتشان باشیم و از خدمات ارزشمندشان تجلیل کنیم.

وی افزود: این اساتید سال‌ها در مسیر انتقال فرهنگ و هنر به نسل‌های آینده کوشیده‌اند و حضور و تلاش آنان مایه افتخار جامعه فرهنگی استان است.

محمدی با اشاره به جایگاه ویژه تنکابن در حوزه فرهنگ و هنرهای تجسمی، اظهار داشت: نام این شهرستان همواره درخشان بوده و هنرمندان آن سهم بزرگی در اعتلای فرهنگ مازندران داشته‌اند.

این مراسم با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و هنری و خانواده‌های اساتید پیشکسوت برگزار شد و در پایان، با اهدای تندیس از ۹ استاد برجسته فرهنگ، هنر و رسانه تنکابن تقدیر شد.