پیرو انتشار برخی اخبار و تحلیل‌های غیردقیق در فضای رسانه‌ای، مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تکذیب قاطع موارد مطروحی نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن این تکذیبیه به شرح ذیل است:



طرح عناوینی همچون «لغو بنیاد عفاف و حجاب» از اساس کذب است، چرا که چنین بنیادی وجود خارجی نداشته است. مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً به بهینه‌سازی ساختار اجرایی مصوبه «سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی» پرداخته و وظایف «بنیاد ملی سبک پوشش» را با هدف افزایش کارایی و جلوگیری از هم‌پوشانی، در «کارگروه ساماندهی مد و لباس» وزارت ارشاد تجمیع نموده است.

لازم به ذکر است کلیه مصوبات شورا پس از تصویب اعضای محترم، توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌گردد.