فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا درباره تحولات منطقه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نقل از پایگاه عربستانی اخبار ۲۴، بن فرحان و روبیو در این تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و اوضاع منطقه و بین الملل و همچنین تلاش‌های انجام گرفته در این زمینه‌ها گفت‌و‌گو کردند.

روز گذشته نیز فیصل بن فرحان به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل تاکید کرد: عربستان با اهتمام کامل، تمامی تلاش‌های ممکن را به‌کار گرفته است تا از طریق تقویت احترام به حقوق بین‌الملل، حفظ امنیت و صلح جهانی، و حمایت از سازوکار‌های همکاری چندجانبه بین‌المللی در تمامی حوزه‌ها منشور سازمان ملل متحد را به واقعیتی ملموس تبدیل کند.

وزیر خارجه عربستان بار دیگر بر تلاش مستمر این کشور برای پایان دادن به رنج‌های ملت فلسطین و توقف چرخه مداوم خشونت تأکید کرد.

بن فرحان با اشاره به اینکه مسئله فلسطین در صدر اولویت‌های عربستان سعودی در تمامی محافل بین‌المللی قرار دارد تصریح کرد: تمام تلاش خود را برای دستیابی به راه‌حلی عادلانه که ضامن تشکیل دولتی مستقل و کارآمد برای فلسطین و زمینه‌ساز تحقق صلحی فراگیر، پایدار و منطقه‌ای باشد به‌کار خواهیم گرفت.