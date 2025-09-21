به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان امشب (۳۰ شهریور) در زاگرب کرواسی برگزار شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر سباستین ناد از صربستان را از پیش رو برداشت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر شرموخامد شریبجانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر هاوارد یورگنسن از نروژ را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر دانیال آگایف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار نهایی راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد حسرت جعفراف از آذربایجان گذشت و به نشان طلا دست یافت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در دور اول با نتیجه ۵ بر ۱ هانس واگنر از آلمان را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۳ دانیل الکساندروف از بلغارستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۱ آسان ژانیشوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۳ از سد دیوید لوسنزی قهرمان جهان از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. مهمدی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب الکساندر کوماروف از صربستان شد و به نشان نقره رسید.

این در حالی بود که داوران یک امتیاز مسلم مهمدی را از او دریغ کردند و در چلنج (بازبینی) نیز یک امتیاز به حریف صربستانی دادند تا نماینده کشورمان مغلوب این مبارزه باشد.