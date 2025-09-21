به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار پایانی وزن ۶۷ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب میان سعید اسماعیلی ملی پوش دزفولی تیم ملی کشورمان و حسرت جعفراف از کشور آذربایجان برگزار شد.

در این رقابت جوان فرنگی کار خوزستانی تیم کشورمان توانست با نتیجه دو بریک نشان طلای مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرد و چهارمین مدال طلای تیم کشورمان را بدست آورد.

پیش از این فرنگی کاران خوزستانی امین میرزا زاده، نشان طلا ، پیام احمدی ، نشان نقره ، سید دانیال سهرابی نشان برنز و علیرضا عبدولی مقام پنجم مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرده بودند.